Jak vylepšit Zlín? Lidé navrhují upravit okolí památníku i vznik biotopu

Na místě pod Památníkem Tomáše Bati ve Zlíně, kde dříve stával nevzhledný altán z betonu a železa, by mohla vzniknout odpočinková zóna, z níž by byl pěkný výhled na Zlín. Šlo by o čtyři dlouhé lavičky, propojené schodištěm, plus pítko, osvětlení. To je jeden z 34 návrhů, které zlínská radnice dostala od lidí v rámci projektu Tvoříme Zlín.