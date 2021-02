Práce strážníků je v kurzu i kvůli koronaviru, ve Zlíně jich přibylo

Před nedávnem to ještě nebylo příliš populární povolání. Noví členové se k městské policii ve Zlíně nehrnuli. Nyní se však situace obrátila. Loni se do výběrového řízení přihlásilo nejvíce uchazečů za poslední roky. Způsobila to pandemie a nejistota na trhu práce.