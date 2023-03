Jídelny zažívají renesanci, hosty lákají levné a rychlé obědy

Dlouhá léta provozují bistro v ulici Zarámí v centru Zlína, kde nabízejí obědy a na nedostatek hostů si nemůžou stěžovat. „Máme zavedenou klientelu, která se k nám vrací. A po covidové pandemii jsou čísla nejlepší,“ říká Lukáš Žaludek, ředitel společnosti Baltaci, jež ve městě provozuje hotel, restauraci či zmíněné bistro.

„Provozu zřejmě prospívá i fakt, že zavřelo několik restaurací v okolí. A lidé si sem hlavně zvykli chodit. Vědí, že dostanou dobrý oběd za rozumnou cenu, a nezdržují se čekáním na zaplacení či obsluhu, takže u jídla stráví kratší čas. Polední pauzu v práci pak mohou využít i k jiným aktivitám,“ dodal.

Zájem o jídelny a rychlovýdejny obědů v posledních měsících roste v souvislosti s nárůstem cen v restauracích. Podle analýzy obědového serveru menicka.cz se loni průměrná cena za polední meníčka ve Zlínském kraji zvedla ze 128 na 138 korun. Průzkum společnosti Edenred dokonce uvádí cenu 161 korun a zmiňuje, že prodeje obědů v restauracích nebo skrze rozvážkové služby byly letos v lednu asi o třicet procent nižší než v roce 2019.

„Poslední roky jsou pro gastronomický segment nesmírně turbulentní. Provozovatelé i zákazníci čelí nebývalým tlakům: eskalace cen surovin, astronomické ceny energií, nedostatek kvalifikovaného personálu, blížící se recese či úbytek zákazníků, kterým enormně klesají reálné mzdy a nekompromisně rostou náklady na život,“ uvedl spoluzakladatel portálu menicka.cz Jakub Lukáš.

Nejoblíbenější jsou klasická česká jídla

Řada lidí už dnes chodí na meníčko s nižší frekvencí než dříve. Další hledají alternativy, kterými jsou často právě jídelny. Třeba i proto, že se v některých dá objednat zvlášť polévka a hlavní jídlo. To pak stojí kolem 100 korun, což už je snesitelná částka.

„Loni ceny vyletěly nahoru, ale energie máme zafixované, takže jsme moc nezdražovali a snížili si marži. Lidí teď chodí více než dřív, čímž jsme dohnali ztrátu. A hodně nám pomáhá i to, že před restaurací je velké parkoviště, hosté se díky tomu nezdrží hledáním místa pro auto,“ popsal Jiří Barcuch ze zlínského podniku U Barcuchů, kde mají kromě jídelny také restauraci.

„Tam si s jídlem můžeme více pohrát a odpovídá tomu i cena. V jídelně jede minutková kuchyně, lidé mají nejradši klasická česká jídla,“ dodal.

Mezi hosty jídelen už zdaleka nejsou jen senioři, řemeslníci či dělníci. „Jídlo si u nás objednávají třeba maminky s dětmi, paní si dá na oběd polévku a hlavní chod nechá manželovi na večeři. Rozvážíme i jídla policistům, záchrance a do firem,“ konstatoval Jan Plhák ze stejnojmenné zlínské jídelny sídlící v Přílukách.

Před pandemií tam vařili 950 obědů denně, potom čísla spadla, ale zvedl se rozvoz. „Lidé se snaží šetřit, kde se dá, a návštěvy restaurací omezili. Teď to zase začíná růst, do léta se snad dostaneme na předcovidové počty,“ těší se Plhák, který ovšem musel zdražit z 85 na 90 korun. „Cena je tak nízká, protože máme nižší náklady. Suroviny objednávám u různých dodavatelů, sám dělám od rána do večera a držím normální marži,“ vysvětlil Plhák.

„V případě jídelen však nemusí vždy jít jen o peníze. Na Zarámí nemáme o tolik odlišné ceny než v jiných restauracích ve městě,“ podotkl Žaludek, podle něhož jsou jídelny nyní hodně oblíbené.

Nárůst strávníků má i univerzitní menza

Ostatně Baltaci má stejný podnik také v Tečovicích v areálu bývalého JZD, nedávno otevřela bistro ve velkoprodejně Uni Hobby ve Zlíně-Loukách a od dubna bude provozovat expresní restauraci na poliklinice v Otrokovicích.

„Třeba v rámci Uni Hobby prodáváme obědy i o víkendu a chceme z toho udělat svoji silnou stránku. Když chcete v sobotu nebo neděli zajít ve Zlíně na oběd, většinou za něj dáte kolem 250 korun, protože klasická meníčka nikdo nedělá,“ líčí Žaludek.

Oblíbené jsou i menza a restaurace Univerzity Tomáše Bati, kde se denně protočí 1 500 až 1 600 strávníků a z toho desetinu tvoří veřejnost. Ta sice zaplatí více než studenti či zaměstnanci UTB, ale pořád se oběd vyplatí.

„V posledních letech sledujeme nárůst počtu strávníků z řad veřejnosti a lokálních škol, důvodem je změna koncepce zaměření menzy a vaření z čerstvých surovin. Jídla jsou pestrá s možností výběru,“ zmínila mluvčí univerzity Petra Svěráková.

Zájemci mohou chodit rovněž do dvou jídelen v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, jedna se nachází poblíž lékárny a hlavního vjezdu, druhá je v budově ředitelství a krajské hygieny.

„Máme na výběr ze čtyř druhů jídel, podle toho se liší ceny. Pohybují se od 88 do 97 korun,“ podotkla mluvčí nemocnice Dana Lipovská s tím, že potřeba je čipová karta, kterou si lze vyřídit v kanceláři stravovacího provozu.