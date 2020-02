Podnikatel roku začínal v garáži, ve světě pak prorazil s plošinami

Devětadvacet let práce má za sebou firma Altech z Uherského Hradiště, jejíž majitel Antonín Machala se stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku ve Zlínském kraji. „Je to uznání toho co děláme, vědomí, že si toho někdo všiml a že to není zbytečná práce, což je výborné,“ poděkoval.