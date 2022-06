Neekologické a neekonomické. Rychlé vlaky mají na Vysočině i odpůrce

Stavba terminálu se odkládá Na plánovaném koridoru vysokorychlostní tratě (VRT) by měl vzniknout terminál Jihlava-Pávov, kde by měly zastavovat ty nejrychlejší soupravy, a také sjezd do stanice Jihlava-město,kde má stát moderní centrální dopravní terminál. „V Jihlavě tak vznikne velmi zajímavý dopravní uzel, který kombinuje jak regionální, tak dálkovou dopravu,“ upřesnil Martin Švehlík ze Správy železnic, který vede odbor přípravy vysokorychlostních tratí. Vysokorychlostní trať má být podle Švehlíka určena pro několik typů rychlých vlaků. „Kromě těch nejrychlejších expresních linek, které budou jezdit rychlostí 320 km/h, doplní dopravu linky, které pojedou rychlostí 220 až 250 km/h. Ty budou sjíždět do Jihlavy a budou moci pokračovat dál do regionu celého kraje a obsluhovat ho,“ vysvětlil Švehlík. Centrální dopravní terminál v místě městského vlakového nádraží by měl propojit kromě vlakové dopravy také MHD i linkovou dopravu. Jeho vybudování se ale stále odkládá. Projekt podle náměstka primátorky Petra Ryšky (ODS) potřebuje ještě drobné úpravy. Práce by se proto měly z původně zamýšleného podzimu 2023 zahájit o rok později. „Je to také otázka zajištění peněz jak na straně správy, tak města,“ dodal náměstek. Výstavba by měla být ve třech etapách. V první etapě by Správa železnic měla vybudovat novou nádražní budovu, nástupiště a kolejiště. „Město udělá přeložky sítí, upraví veřejné prostranství před budovou a zajistí propojení na Havlíčkovu ulici,“ popsal Ryška. Městský podíl na investici by měl činit 700 milionů korun. Správa železnic má investovat 1,2 miliardy korun. (ilm)