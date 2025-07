Uzavírka je nezbytná právě kvůli dokončovacím stavebním pracím na okružní křižovatce, kterou buduje v Jihlavské ulici Ředitelství silnici a dálnic coby součást přeložky silnice I/37.

Aktuálně tam provoz řídí semafory, což ve špičkách přináší dopravní komplikace a kolony. Během týdenní uzavírky má být však „kruháč“ hotov.

„Bude možné zcela zrušit světelnou signalizaci a křižovatku zprovoznit v plném rozsahu a bez semaforů. Tento krok zásadně přispěje k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu,“ sdělila mluvčí města Blanka Sobolová.

Raději volte jinou trasu

Ač bude v krizové dny – mezi 22. a 28. červencem – ulice Jihlavská průjezdná, řidiči musí počítat s ještě horší dopravní situací než dosud.

„Tohle dopravní omezení bude krátké, ale náročné. Pokud jedete do Žďáru od Jihlavy, doporučuji najít si jinou trasu – úsek bude opravdu komplikovaný. Ale těch pár dnů přinese kýžený výsledek: křižovatku bez semaforů a neúměrně dlouhých kolon. Pokud bychom to neudělali teď, čekaly by nás ještě týdny řízení dopravy semafory,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.

Změny se mohou od úterý dotknout také autobusových spojů včetně MHD, dopravci však byli podle radnice o uzavírce informováni s předstihem.

„Termín byl zvolen záměrně na období celozávodních dovolených ve firmách Žďas, Hettich a Teleflex, aby se dopad na každodenní provoz co nejvíce zmírnil,“ doplnila Sobolová.