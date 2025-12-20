„Kabát mi zapůjčil divadelník Karel Paštyka, halapartnu mám půjčenou z havířského průvodu. Volský roh jsem si koupil sám a jako samouk se na něj učím troubit. Je třeba se naučit správný nátisk,“ směje se Skřivánek.
Večerní naučné vycházky s ponocným pro zhruba 40 účastníků mají úspěch. Bylo jich už sedm a ještě dvanáct jich je v plánu. Prakticky všechny byly vyprodané.
„Ponocní spolupracovali s hlásným, kterému měli například hlásit případný požár. V Jihlavě ponocní zanikli v roce 1924, pak jejich roli převzalo četnictvo. Neměli lehkou práci: střežili nejen klid na setmělých ulicích, ale také město před požárem,“ řekl Skřivánek.
Nápad na vycházky s ponocným vznikl v hlavě produkčního Brány Jihlavy Petra Žáka. „Pátral jsem v archivu po historii nočních hlídačů, bylo to dosud badatelsky poměrně neznámé téma. Ponocní měli souvislost s prací hlásných, kteří měli dohlížet, zda ponocní řádně chodí do služeb. Hlásnému také měl ponocný předat poplašný signál, kdyby například někde začalo hořet,“ vysvětlil Skřivánek.
Starosta přidal jen 5 krejcarů, práci ale ocenil
Podle dochovaných archiválií chodili ponocní v zimě od půl desáté do půl páté ráno, v létě do půl čtvrté, kdy už se začalo rozednívat. „K roku 1877 bylo v Jihlavě deset nočních hlídačů, kteří se střídali ve službách,“ přiblížil Skřivánek.
Jihlavští radní se v roce 1890 zabývali žádostí, aby ponocným zvýšili mzdu o patnáct krejcarů za jednu noční službu. „Žádosti sice vyhověli jen zčásti, přidali jim za noc jen 5 krejcarů, nicméně tehdejší starosta města Fritz Popelak konstatoval, že ponocní svou práci vykonávají řádně,“ poznamenal Skřivánek.
Nález odhalil, co dělal ponocný. Lipnice funkci obnovila za tucet vajec ročně
Ve městě byly osvětleny jenom hlavní ulice, takže ve vedlejších ulicích proto po setmění nebylo bezpečno. „Kdo z měšťanů šel po setmění venku, musel nést lucernu, aby mu bylo vidět do obličeje. Práce ponocného byla riziková, byly i případy, kdy byl noční hlídač zabit. Halapartnu proto nosil i na svou obranu,“ řekl Skřivánek.
Pro roli ponocného si průvodce dal jméno Franz čili František. „Tři ponocní z šesti k roku 1905 totiž měli křestní jméno Franz, tedy česky František. V té době již téměř šedesát let seděl na trůně císař Franz Josef I., takže toto jméno bylo oblíbené zejména v německých rodinách,“ podotkl Skřivánek.