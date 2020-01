Bez deštníku nebo s ním. Tichánková a Skopeček spolu prošli jeviště i život

V čem také hráli v Jihlavě Věra Tichánková přišla Do Horáckého divadla o dva roky dříve než Jan Skopeček, a to již za války v roce 1944. Oba setrvali v Jihlavě do roku 1948. Tichánková si zahrála hned v roce 1945 ve Strakonickém dudákovi či v Regnardových Milostných bláznovstvích. Hlavní roli měla v Daleké cestě Alexeje Arbuzova. V této inscenaci si zahrála i s Jiřím Sovákem. Spolu se objevili též v Ženském sněmu. S dalším kolegou Jaroslavem Moučkou si v roce 1946 zahráli ve Stvoření lásky a v Čapkově Loupežníkovi. Spolu s Janem Skopečkem si byli partnery v roce 1946 v Křídovém kruhu či v Klicperově Potopě světa a Zeyerově Staré historii. To už se psal rok 1947. Obsazeni byli vedle sebe i do Bláhovy hry Hodí se žít? Jejich poslední sezona v Jihlavě končila v červnu 1948. Hráli v ní ve hrách Ta spoušť či Hluboké kořeny. Skopeček se loučil hrou Dobrodruzi a Tichánková inscenací Duha.