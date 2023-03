Za kompenzace od USA armáda modernizuje darované americké vrtulníky

První dva nové vrtulníky, které Česká republika objednala ve Spojených státech amerických, by podle Čepelky mohly v ideálním případě dorazit už během příštího týdne. „Pakliže to nebude v příštím týdnu, tak to bude v květnu a potom dále podle přepravních kapacit našich partnerů. Během tohoto roku by měly být dodány téměř všechny objednané vrtulníky systému H-1,“ řekl Čepelka.

Zatím bude na náměšťské základně pokračovat školení pilotů a techniků na nové stroje. Za několik dnů na základnu dorazí simulátor.

O tom, že Česko navíc získá z USA osm dalších vrtulníků, šest bojových a dva transportní, informovala loni v létě ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vrtulníky USA poskytne zdarma, Česká republika musí uhradit jejich modernizaci a transport.

Podle Čepelky jsou darované vrtulníky totožné výroby se stroji nakupovanými, na stejnou úroveň je posune modernizace.

Je to kvalitativní posun, říká Čepelka

Podle kontraktu s americkou společností Bell za 14,6 miliardy Česká republika počítá s dvanácti vrtulníky - osmi víceúčelovými UH-1Y Venom a čtyřmi bojovými AH-1Z Viper.

„Potřebujeme se zbavovat zastaralé techniky sovětské provenience, nechceme být závislí na ruské federaci a zde se bavíme o vrtulnících zcela jiné generace, co se týče schopností od palebné síly, kompatibility v NATO operacích, komunikačních dovedností, ochrany vrtulníků, senzorů, zbraňových systémů. Ten vrtulník nabízí kvalitativně zcela jiné možnosti například v palebné podpoře pozemních sil,“ dodal Čepelka.

Kompenzaci, kterou České republice poskytly Spojené státy americké za techniku dodanou na Ukrajinu, využije česká armáda na modernizaci dalších osmi darovaných vrtulníků.

„Osm vrtulníků v rámci kompenzace od USA by tady mělo být 24 měsíců od podpisu smlouvy na modernizaci těchto strojů - předpokládáme, že do konce roku 2025 či začátkem roku 2026. Naším cílem je mít těch osm strojů ve stejné konfiguraci jako těchto prvních dvanáct. Modernizace by měla stát do 200 milionů dolarů, což je dar z USA na modernizaci,“ dodal Čepelka.

Osm pilotů už podstupuje výcvik v USA

První tým pilotů z náměšťské základny už absolvoval sedmiměsíční přeškolovací kurs na nové vrtulníky na americké základně námořního letectva Camp Pendleton v jižní Kalifornii. „Chceme aby integrace byla co nejrychlejší,“ sdělil náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Výcviku se zúčastnili čtyři piloti na typ AH-1Z a čtyři piloti na UH-1Y. „Výcvik v USA jsme zahájili teoretickou přípravou, studováním materiálních částí vrtulníků, kde jsme využívali i interaktivní výukové programy a simulátor. Pak jsme přešli na praktický výcvik, kde byla kombinace letu ve vrtulníku se simulátorem. Vždy před cvičením jsme šli nejdřív na simulátor a pak na vlastní let,“ popsal Marcel Kica, velitel výcvikové skupiny.

Kromě pilotů se výcviku účastnili také čtyři palubní technici cvičení současně na palubní střelce, osm techniků a jeden pracovník letištního technického zabezpečení.

Detailní plány budoucího výcviku a začlenění nové techniky do operačních schopností armády se budou podle Čepelky probírat na speciální konferenci koncem března v USA. „Pak budeme plánovat cvičení a další aktivity s těmito stroji,“ podotkl Čepelka.

Časem budou nahrazeny i polské stroje Sokol

Kromě náhrady a postupného vyřazovaní ruských vrtulníků Mi-8 a Mi-24 armáda výhledově plánuje nahradit také polské vrtulníky V3A Sokol. „To je však dlouhodobější výhled příštích sedmi až deseti let,“ řekl Čepelka.

Spojené státy v rámci zahraniční vojenské spolupráce poskytnou České republice dalších 200 milionů dolarů (zhruba 4,4 miliardy korun) na modernizaci armády jako částečnou kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině napadené Ruskem. USA Česko obdobně podpořily už loni na podzim, tehdy přislíbily 106 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).