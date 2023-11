Postoloprty začínají opravovat svůj zámek, jeho využití nechávají otevřené

Zámek v Postoloprtech Vznikl na počátku 17. století na místě starší tvrze. Tehdy měl čtyři křídla. Na konci téhož století již značně zchátralou stavbu získali Schwarzenbergové, kteří ji v následujících letech přestavěli do barokní podoby. Jedno křídlo bylo zcela zbouráno a už nebylo obnoveno. Až do roku 1947 byl zámek v majetku Schwarzenbergů, později sloužil jako depozitář Státní knihovny ČSR v Praze. V roce 2002 přešel zámek do soukromých rukou a začal opět chátrat. Na současném stavu se podepsala nejenom lhostejnost jeho majitelů, ale především zloději a vandalové. Ze zámku v průběhu let zmizelo vše, co šlo zpeněžit. Zloději vytrhali i historické parkety, zdi jsou počmárané. Roky do stavby zatékalo, v některých místnostech došlo k propadu stropů a podlah.