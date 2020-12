Řekl jsem mu, že je blb. Příbuzní usvědčili Čecha bojujícího na Ukrajině

12:34

Komunikace s příbuznými, prezentace na sociálních sítích a články v médiích. To byly hlavní důkazy, na jejichž základě poslal ústecký krajský soud Oldřicha Grunda na patnáct let do vězení za účast v bojích na východní Ukrajině v řadách armády takzvané Doněcké lidové republiky. Portál iDNES.cz přináší detaily z rozsudku.