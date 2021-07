Chmelnice vypadaly jako po bombardování, bouře napáchaly milionové škody

6:44

Chmelaři sčítají škody, které v minulých týdnech napáchaly v Ústeckém kraji extrémní bouřky doprovázené na některých místech i silným krupobitím. Konečné finanční ztráty spočítané sice ještě nejsou, ale už nyní je jasné, že půjdou do desítek milionů korun. Cenu piva by to ale ovlivnit nemělo.