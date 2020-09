Na pražském Žižkově se v noci střílelo. Policisté hledají svědky

„Od časných ranních hodin pracují pražští kriminalisté na objasnění příčin incidentu, který se stal dnes půl hodiny po půlnoci v Seifertově ulici. Podle prvotních informací mělo dojít na ulici k potyčce mezi dvěma skupinkami osob,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Na jedné straně byl údajně muž a žena, na straně druhé posádka stříbrného vozidla Opel Astra.

„Během incidentu mezi zúčastněnými došlo i k výstřelu, kdy projektil zranil ženu na levé noze. Následně se zbraně zmocnil člen osádky, který s ní nasedl do vozidla, a spolu s ostatními odjel ve směru do ulice U Bulhara. Žena byla s lehkým zraněním následně převezena do nemocnice,“ uvedl Rybanský.

Kriminalisté v současné chvíli provádějí standardní úkony trestního řízení a v obracejí se na širokou veřejnost s žádostí o pomoc. „Pokud jste se stali svědky celého incidentu, kontaktujte prosím linku 158. Svým svědectvím můžete přispět k objasnění případu,“ dodal Rybanský.