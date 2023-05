Dostavba D4 postupuje rychlým tempem, v další fázi zaměstná až 900 pracovníků

Spolu se zástupci skupiny Via Salis, která 32 chybějících kilometrů dálnice staví, dorazil na obhlídku projektu spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Společně připomněli, že termín dokončení v prosinci 2024 je pro všechny strany závazný.

„Jsem rád, že všechny práce na D4 pokračují podle předpokladů a projekt Via Salis tak prokazuje životaschopnost modelu PPP pro financování podobných projektů,“ hodnotí Martin Kupka aktuální situaci na staveništi. A připomíná, že D4 je zároveň prvním uskutečněným PPP (Public Private Partnership) projektem v Česku.

Dostavba jižní autostrády K dokončení 32 kilometrů dlouhého dálničního úseku mezi Příbramí a Novou Hospodou u Písku vybral stát konsorcium stavebních společností pod názvem Via Salis. Po někdejším neúspěšném pokusu o spolupráci se soukromým investorem na Ostravsku jde o první započatý PPP projekt v Česku. Stavba budoucí nové trasy D4 začala před dvěma roky a po nových úsecích se řidiči poprvé projedou koncem roku 2024. Dokončení tzv. Strakonické vyjde zhruba na 18 miliard korun. Via Salis pak bude nové a některé další části provozovat do roku 2048. Stát jí za to zaplatí ročně necelou miliardu korun.

Zapojení soukromého investora, který pak nějaký čas o novou trasu také pečuje, by chtělo ministerstvo využít u dalších velkých akcí. A nejde jen o dálnice, v kraji by systémem PPP mělo vzniknout třeba železniční spojení na letiště Václava Havla a dále až do Kladna.

Změny na stavbě nových úseků takzvané Strakonické jsou dobře patrné pro motoristy, kteří dosavadní silnici I/4 využívají.

„Nejezdím tudy zase tak často, spíš jednou za tři až čtyři týdny. O to víc mě překvapuje, jak rychle dálnice roste. Některá místa už téměř nepoznávám,“ svěřuje se jeden z řidičů.

To platí hlavně v případě rozestavěných mostů a nadjezdů. Na trase by jich mělo být celkem 40, a až na 420 metrů dlouhou estakádu přes Skalici u Nerestců na Písecku mají být jejich hrubé konstrukce hotové do konce roku.

Stavba v rychlém tempu

Stejně jako stavební práce má vysoké tempo také příliv peněz. Ještě letos by stavbaři měli vyčerpat 79 procent z rozpočtu na dostavbu dálnice, který činí zhruba 18 miliard korun.

„Jen do konce května prostavíme 48 procent z celkového finančního objemu,“ upozorňuje generální ředitel Via Salis Christian Biegert s tím, že celá dostavba je nyní přibližně v polovině.

Brzký vstup do té druhé prý ale bude znamenat ještě větší nasazení. „Počet pracovníků na stavbě vzroste ze současných zhruba 700 lidí na více než 900 lidí,“ tvrdí Martin Borovka.

S akcelerací stavební aktivity souvisejí také omezení pro projíždějící auta. Už nyní platí na většině dokončované trasy omezení rychlosti, místy je vozovka zúžená a jinde je třeba objíždět základy mostů. Nadále pokračují odstřely skal u Milína na Příbramsku, aby bylo možné dálnici roztáhnout do šířky. A zanedlouho bude vzhledem k postupu stavby nutné využívat objízdnou trasu přes centrum Milína.

Rychlé tempo dostavby Strakonické je patrné po celou dobu jízdy mezi Milínem u Příbrami a předměstím Písku. Na snímku je výstavba přemostění, kterou silničáři dokončí ještě letos.

Na pomezí středních a jižních Čech poblíž křižovatky Lety pak začne vznikat také velké operační středisko pro správu a údržbu dálnice (SSÚK – Středisko správy a údržby koncesionáře). V budově má v budoucnu sídlit i dálniční policie.

Konsorcium Via Salis od začátku připomíná, že nová D4 bude mimořádně ekologickou stavbou. „Třeba pro vytápění a teplou vodu poslouží v budově SSÚK tepelná čerpadla, elektrickou energii zajistí fotovoltaika. Podobné nároky máme na dvě dálniční odpočívky u Krsic, kde bude rychlonabíjecí stanice pro elektromobily,“ říká mluvčí Via Salis Daniela Pedret.

V plánu jsou také menší projekty, které mají pomoci prostředí kolem dálnice. Čtyřpruhovou autostrádu totiž nemají lemovat jen travnaté plochy, ale na vybraných oblastech i divoké louky. U nich budou včelí úly. „Pokud se květinám i včelám bude dařit, přidáme postupně další,“ konstatuje Daniela Pedret.