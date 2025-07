„Navrhuju pravidlo, že ke kolaudaci podobných řešení je nejdřív musí projet děti toho, kdo je za ně zodpovědný,“ komentují nový cyklopruh administrátoři profilu Parkování v Praze na síť X.

Dvě kritická místa jsou v Chlumecké ulici ve směru z centra do Mladé Boleslavi a Liberce. Jedno je u sjezdu na Hornbach, kde je z prostředka silnice přikázaný směr jízdy doprava, a cyklista tak musí přejet jízdní pruh pro auta, a vrátit se zpátky do cyklopruhu.

Druhý je u odbočky k nákupnímu centru Černý Most. Tam auta zatáčejí doprava, a cyklista zde má také přikázáno odbočit. Cyklopruh poté končí. Pokud by cyklista nesjel do obchodní zóny a jel dále do Horních Počernic, musel by pokračovat v pruhu pro auta. „Celý tento úsek po Chlumecké ulici je extrémně nebezpečný a náročný na pozornost,“ upozornil koordinátor BESIP v Praze Oldřich Kassl.

„Detaily těchto lokalit byly důkladně diskutovány na setkání projektanta se zástupci silničního správního úřadu, specialistů cyklistické infrastruktury odboru dopravy pražského magistrátu i dalších specialistů. Byly diskutovány různé varianty a tato byla vybrána jako nejlepší možná,“ řekl pro iDNES.cz tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

„Chápeme, že každé nové dopravní značení vyvolává řadu otázek. V tomto případě došlo k doplnění pruhu pro cyklisty. Zaslané obrázky odkazují na lokality, kde je pruh pro cyklisty křížen motorovými vozidly, protože se jedná o křižovatky. Uvedené dopravní značení je zcela standardní a jednoznačně definuje práva a povinnosti všech účastníků provozu na ulice Chlumecká,“ upřesňuje Hofman.

Dodal, že technická správa komunikací (TSK) v rámci všech akcí prověřuje integraci cykloopatření, která jsou následně projednávána napříč s dotyčnými orgány státní správy.

„Finální varianta, kde je zapracováno cykloopatření i s jednotlivými připomínkami jednotlivých institucí jako je například Policie ČR, je následně podána na příslušný silniční správní úřad k vydání Stanovení dopravního značení,“ uvádí Hofman.

Magistrát tvrdí, že nové cyklopruhy výrazně zvyšují bezpečnost a přehlednost zejména pro stávající uživatele, jejich cílem ale není nahrazovat zcela novou a samostatnou infrastrukturu pro cyklisty.

„Vnímáme to jako výrazné zlepšení oproti dosavadnímu stavu. V dlouhodobém výhledu pak sledujeme postupné vybudování samostatné cyklotrasy propojující Černý Most a Horní Počernice, avšak tento záměr je složité realizovat kvůli nezbytnosti získání pozemků a vybudování samostatného překonání trasy Pražského okruhu,“ dodává Hofman.

„Je to podle pravidel, logika však kulhá“

„V kritickém místě u odbočky do nákupního centra se kříží cyklista versus auto, a když tam cyklista pojede svou rychlostí a auto bude muset odbočit, tak je to hodně nebezpečné. Buď to auto natvrdo zastaví a vznikne nehoda, nebo si cyklista bude myslet, že ho někdo pouští, a auto ho semele. V rámci silničních pravidel to mají namalované správně, v rámci logiky to trochu pokulhává,“ tvrdí Kassl.

K řešení dopravní situace se vyjádřili také lidé na síti X. „Pokud na takovou komunikaci, nehledě na to, co je tam načmáráno, někdo pustí děti, je to opravdu k zamyšlení,“ napsal uživatel k příspěvku na X.

Když byla redaktorka iDNES.cz posoudit situaci na místě, zrovna tam projížděli dva cyklisté. Paradoxně však místo v cyklopruhu jeli po chodníku. „Raději jedu po chodníku než po tom pruhu. Snažíme se co nejvíc vyhnout autům,“ svěřil se jeden z cyklistů.

„Myslím, že cyklopruh je v pohodě, ale chce to odvahu,“ zhodnotil druhý cyklista. „Dítě bych sem určitě nepustil. Dítě je nevyzpytatelné a řidiči neohleduplní,“ dodal cyklista.

Koordinátor BESIP Oldřich Kassl dále vysvětluje, že na komunikaci během let ubírali jízdní pruhy pro auta, a přidávali je pro cyklisty.

„Z pohledu jak aut tak cyklistů je to nebezpečné místo na pozornost. Cyklista bude tupě věřit, že ho cyklopruhy vedou správně. Ty se poté najednou rozplynou a on bude běžný účastník silničního provozu. A autům na druhou stranu opět ubrali část pruhu a musejí si dávat velký pozor, když budou odbočovat jak do obchodního střediska, tak na výpadovku na D10,“ vysvětluje Kassl.

Kassl dále rozebírá, jak řeší cyklistické pruhy v jiných evropských zemích. „Mažou tam cyklopruhy třeba od listopadu do dubna. Cyklisté se tak stávají běžnými účastníky provozu, protože se nepředpokládá, že v únoru bude jezdit 200 cyklistů ráno do práce. U nás je to celoročně, uprostřed ledna musíte jako řidič auta dávat pozor na cyklopruhy,“ porovnává Kassl situaci v Česku a jinde.