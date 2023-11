Místo nejlepšího pervitinu, označil vtipálek Palmovku na mapách. A lidé uvěřili

Na adrese Zenklova 305/11 tak několik let bylo označené místo jako Piko Palm Beach. Pin označující lokalitu byl označený piktogramem fotoaparátu, tedy jako tip k vidění. V současné době již mapy při zadání názvu místo neukážou.

O podivné recesi informoval server PrahaIN, který tvrdí, že místo tak bylo označené již čtyři roky. Za tu dobu jej hodnotilo osm uživatelů Google, shodně plným počtem hvězd. „Nejlepší pervitin v celé Praze!“ citoval server jedno z hodnocení. Hodnotitelé měli taktéž doporučovat noční návštěvu místa.

Palmovka je v současnosti totiž známá svým nevlídným prostředím, přestože se jedná o jeden z důležitých dopravních uzlů v Praze 8, kde se setkávají linky tramvají, autobusů i metro. V lokalitě se často pohybuje množství drogově závislých lidí.

V budoucnu má lokalita projít rekultivací, vzniknout má náměstí Bohumila Hrabala, přibýt zeleň a má dojít i k investici do dopravy. Městská část Praha 8 to chce stihnout do roku 2025.

V nyní rozestavěné budově, kterou se město snaží dostavět, by mohla v budoucnu sídlit evropská kosmická agentura.

Google mapy jsou jednou z nejdostupnějších možností zobrazení map a orientace ve městě pomocí technologií v telefonu. Přidat místo do map lze skrze funkci Přidat chybějící místo, kterou aplikace nabízí v menu. Úpravy mapy se tak může účastnit v podstatě kdokoliv.