Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy. Jedná se o hlavní akci, na níž Národní knihovna ČR (NK ČR) a další instituce připomínají v rámci projektu k 900. výročí úmrtí proslulého kronikáře. Výstava potrvá pouze měsíc.

V Zrcadlové kapli organizátoři soustředili téměř všechny dochované středověké rukopisy Kosmovy kroniky. A to včetně vzácného, tzv. Lipského rukopisu z 12. století s jediným dochovaným vyobrazením autora, byť podle odborníků pravděpodobně fiktivním.

Je to naše největší výstava takřka po 20 letech, od roku 2007 a výstavy Kodexu Gigas. Kosmas představuje význačnou postavu tuzemských dějin. Její příprava trvala dva roky,“ zdůraznil Tomáš Foltýn, generální ředitel NK ČR.

Originály rukopisů Kosmovy kroniky poprvé společně v pražském Klementinu. (24. září 2025)
13 fotografií

Tato díla jsou společně představena poprvé po 900 letech. „Vedle rukopisů Kosmovy kroniky, představíme Kosmu jako autora a člověka Snažili jsme přiblížit vše podstatné, co o Kosmovi víme. Výstava se věnuje rovněž takzvanému druhému životu kroniky,“ uvedl Tomáš Klimek, ředitel Odboru historických a hudebních fondů NK ČR.

Národní knihovně se podařilo vyjednat jejich zapůjčení například z Bavorské státní knihovny nebo Rakouské národní knihovny. K vidění jsou též rukopisy z Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Lobkowiczké knihovny v Nelahozevsi, Národního muzea či Archivu města Brna.

Kosmova kronika představuje mimořádně důležitý, rozsáhlý pramen k poznání dějin Čech z doby jejich formování v raném středověku. Ovlivňoval všechny pozdější kronikáře, pro něž představoval hlavní zdroj poznání dějin, debaty o interpretaci díla vedli i novodobí historikové.

Autograf, neboli původní text díla, se sice nedochoval, ale to bývá u středověkých textů běžné. Experti ale znají obsah patnácti středověkých opisů Kosmovy kroniky. V Zrcadlové kapli jsou shromážděny rukopisné opisy, které byly rozptýleny v osmi významných knihovnách po nejen střední Evropě.

K návštěvě Zrcadlové kaple je nutné si předem rezervovat termín, doba prohlídky je omezena na 30 osob a 30 minut. Vstupenky na volné termíny si lze pořídit například na portálu Goout anebo přímo na místě v Klementinu. volné vstupenky na požadovaný termín při zakoupení na místě nelze garantovat.

Expozici nejcennějších rukopisů provází výstavy v Galerii a Výstavní chodbě Klementina. Návštěvníci zde mají možnost i pohovořit s virtuálním kronikářem Kosmou.

Poslední vpisek

Kroniku Kosmas vedl až do roku 1125, za jeho poslední větu kdosi doplnil stručnou připomínku, že autor zesnul 21. října. Šlo o další dramatický rok Čech, v němž na tradiční kamenný stolec českých knížat uprostřed Hradu usedl nejmladší ze synů krále Vratislava II., Soběslav I.

Kronikář se narodil zřejmě roku 1045 asi v kněžské rodině okolo svatovítské kapituly. Stalo se tak v éře panování knížete Břetislava I., jehož později vedl ve svém díle v mimořádné oblibě. Dal mu i zvučnou přezdívku Český Achilles. Kosmas mladá léta strávil na studiích v Lutychu.

Domů se vrátil v 90. letech 11. století, mimořádně vzdělaný děkan na pergamen vybroušenou latinou zaznamenával příběhy třeštění vládců Čech a elit po jejich boku, válečná tažení, ale i rozbouřené živly, deroucí se pražskou aglomerací. Dílem se mihne též idylka od rodinného krbu s družkou Božetěchou.

