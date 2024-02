Potíže ve vztahu či v práci, málo přátel. Stále víc Pražanů potřebuje terapeuta

Co si letos na festivalu Na hlavu nenechat ujít Vernisáž výstavy Teryll ART:

Psychika v obrazech

29. 2. v 19:00 v předsálí Městské knihovny. Vernisáž výstavy obrazů, které jsou inspirované životem s bipolární afektivní poruchou. DogMan

29. 2. ve 20:00 ve Velkém sále. Francouzsko-americký film o muži, jehož jako chlapce zavírali do kotců se psy, teď je dospělý a má zvláštní dar. Po projekci diskuse s psychiatrem Martinem Hejzlarem z NÚDZ. 3TESTRY

1. 3. v 18:30 ve Velkém sále. Interaktivní divadelní představení o herečce oblastního divadla, která trpí samotou, má podivné noční můry a pocity úzkosti, bojí se však svůj prostor opustit. Monodrama v podání Divadla Šumperk. Úsvit

1. 3. ve 20:30 ve Velkém sále. Česko-slovenský film o nálezu mrtvoly novorozence s mužským i ženským pohlavním orgánem v areálu továrny na konci třicátých let minulého století. Po projekci diskuse na téma přijetí jinakosti v naší společnosti s režisérem filmu a odborníky na LGBTQ+ tematiku. Neptej se mě jen na to

2. 3. v 17.00 ve Velkém sále. Beseda o komunikaci duševního zdraví a nemoci ve veřejném prostoru a médiích. Pozvanými hosty jsou lidé, kteří se ve své mediální práci těmito tématy dlouhodobě zabývají. Víkendoví rebelové

2. 3. ve 20.00 v Malém sále. Německé komediální drama zachycující příběh malého Jasona, který kvůli poruše autistického spektra nezapadá do své třídy. Po projekci diskuse s metodickým ředitelem terapeutických služeb Národního ústavu pro autismus. Umělá inteligence – pomoc pro duševní zdraví, nebo definitivní důvod, proč se zbláznit?

3. 3. v 16:30 ve Velkém sále. Debata o využití umělé inteligence (AI) v péči o duševní zdraví s psychiatrem a expertem na AI. Více info na festivalnahlavu.cz