Žena, která týrala svoji dceru, neuspěla s odvoláním. Šest let platí

17:34

Za týrání novorozené dcery, která zůstala po útoku ochrnutá, půjde její dvaadvacetiletá matka na šest let do vězení. Verdikt jí potvrdil Vrchní soud v Praze. Soud naopak zprostil obžaloby babičku dítěte, která dostala podmíněný trest za to, že dívenku půjčovala biologickým rodičům, ačkoliv ji měla svěřenou do péče.