Cena předplatného MHD v Plzni v příštím roce vzroste, ale jen mírně

Podle náměstka primátora Plzně pro dopravu Aleše Tolara tedy cestující budou jezdit za téměř stejné ceny jako dosud. Cena jednotlivé jízdenky zůstane úplně beze změny. „Předplatné vzroste jen o 1,8 procenta. To v praxi znamená, že u základního měsíčního předplatného, které je v 546 korun, změna způsobí navýšení o osm korun, u půlročního o 48 korun z 2646 na 2694 korun a u ročního předplatného o 82 korun z 4574 na 4656 korun,“ uvedl Tolar.

Náměstek tvrdí, že je důležité neohrozit výraznějším zvýšením cen rostoucí zájem o veřejnou dopravou. „Podle statistik Plzeňských městských dopravních podniků roste počet cestujících. Za prvních pět měsíců letošního roku jsou tak i výnosy z tarifu veřejné dopravy v porovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o 8,3 milionu korun, tedy asi o šest procent,“ sdělil.

Plzeň naposledy upravovala ceny jízdného rozhodnutím z června 2023. Tehdy radní reagovali na výrazně rostoucí náklady. Ale přestože inflace přesahovala 15 procent, zdražení od 1. ledna 2024 bylo mírnější, průměrně tarif navýšilo o 11 procent. Výrazněji, o 16 až 20 procent, tehdy vzrostla cena jednorázových jízdenek, ale například naopak u ročního předplatného se jednalo o zdražení jen o 7,5 procenta.

V Plzni mohou cestovat děti do 15 let s Plzeňskou kartou, dárci krve s Plzeňskou kartou i senioři nad 65 let.

Nově bude od 1. ledna 2025 zlevněné jízdné platit pro část cestujících s jízdními koly. Držitelé ročního předplatného budou moci i nadále převážet kolo zadarmo a ostatní cestující budou přepravovat kolo za zlevněnou poloviční jízdenku, tedy stejně, jako je tomu u jízdného, které platí u přepravy zvířat.

Tramvajová vozovna v Plzni stála skoro dvě miliardy (16. 3. 2023)