Smírčí kříž musel ustoupit dálnici, 20 let ležel zapomenutý v příkopu

15:34

Stavbě silnic a dálnic musí ustupovat zeleň, občas celé domy, ale také drobné sakrální památky. A někdy i 400 let staré. Je to i případ smírčího kříže na cestě mezi Svitavami a Opatovcem, o kterém až do 90. let nikdo nic nevěděl.