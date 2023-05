Rychmburk láká na dobový šenk či koupelnu správce, zapojil i 3D tiskárnu

Turistická sezona startuje v pátek 19. května, otevřeno bude od 10 do 17 hodin.

Do konce května soboty a neděle od 10 do 17 hodin.

Od 1. června do 1. října otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Od 7. října do 29. října otevřeno pouze soboty a neděle od 10 do 17 hodin.

Okruh A s vyhlídkou ve věži a expozicemi ve třech podlažích (tradice pivovarnictví, domácnost správce, historie panství, oltář a gotika - od září 2023, výstava audio-video, panenky, kočárky). Vstupenka pro 1 dospělého na prohlídkový okruh A podraží ze 120 na 160 korun. O čtyřicet korun levnější budou mít vstup senioři, kterým ještě nebylo 75 let. Děti od 6 do 15 let zaplatí 80 korun, loni to bylo 60 korun. O 90 korun, na 340 korun, podražilo rodinné vstupné.

Okruh 0 zdarma (volná prohlídka areálu nádvoří hradu – bezplatné toalety, sklepní prostory, galerie, parkán a zahrady).