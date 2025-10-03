Letohradské depo zaplní parní krásky, na koleje vyjede i válečná „padesátka“

Supící lokomotivy táhnoucí do podhůří Králického Sněžníku historické vagony plné natěšených obdivovatelů železniční nostalgie se s letošní sezonou nerozloučí v Dolní Lipce, jak bývalo v posledních letech zvykem, ale na nádraží v Letohradě.
Podorlická parní sobota nabídne pět provozuschopných parních lokomotiv nasazených hned na několika tratích, ukázky provozuschopných, ale i statických lokomotiv včetně prohlídky nově zrestaurovaného historického jídelního vozu Ringhoffer.
Tím největším tahákem však bude ukázka nových parních přírůstků, které nedávno doputovaly z Rakouska. Jde nejen o válečnou „padesátku“ vyrobenou za německé okupace v plzeňské škodovce, ale i o silnou rychlíkovou lokomotivu bývalé řady 455.0, která v minulosti vozila vlaky na Košicko – Bohumínské dráze.
Stroje, které jsou v majetku Muzea starých strojů a technologií v Žamberku, budou na veřejné akci k vidění úplně poprvé.
„Padesátka“ pojede do Doudleb
„Velkým překvapením myslím pro všechny je fakt, že se nám podařilo lokomotivu 555.129 známou pod označením BR 50 zprovoznit. Stálo to spoustu práce, abychom to stihli, ale podařilo se vyřídit všechny dokumenty, takže lokomotiva má povolení ke zkušebnímu provozu na vyhrazené trati do Doudleb,“ slibuje předseda Muzea starých strojů a technologií Michal Bednář atraktivní podívanou na trati Letohrad – Doudleby nad Orlicí, kde se parní kráska původem z Plzně objeví společně na jednom vlaku s Němkou (BR 52). Tu železniční fanoušci znají z každoročních jízd nostalgických vlaků v okolí Králického Sněžníku.
Jaké parní lokomotivy dorazí do Letohradu?
Na akci plnou páry vyjedou zítra ráno z České Třebové, Hradce Králové a Králík historické vlaky vedené parními lokomotivami Ušatá, Rosnička a Ventilovka. Během dne všechny parní lokomotivy zavítají v rámci speciálních jízd i do Ústí nad Orlicí, Jablonného nad Orlicí, Dolní Lipky, České Třebové a jak už bylo řečeno i Doudleb.
„Všechny vlaky během denních jízd z Letohradu vyprodány nejsou, ale u ranních vlaků z Hradce Králové a České Třebové máme prakticky naplněnou kapacitu,“ dodal Bednář k akci, jejíž hlavní program začíná v 11 hodin a uskuteční se v letohradském depu, kde hudební doprovod zajistí kapela Mifo Band.
Tratě, na které vyrazí parní vlaky
Ze statických ukázek bude jistě nejzajímavější prezentace předválečné parní lokomotivy řady ÖBB 33. Raritní „třiatřicítka“ byla ve své době naprostou špičkou, kterou překonaly až československé Zelené Antony a Albatrosy. Má 2 tisíce koní a ve 20. letech vozila vlaky na Košicko – Bohumínské dráze. Po rozpadu monarchie u ČSD jezdily pod řadou 455.0.
„Chceme na akci spustit sbírku na záchranu této lokomotivy a poprosit veřejnost, zda by nám formou příspěvku na opravu nepřispěla. Půjde o velice náročnou opravu, která bude vyžadovat velkou opravu kotle a nějaké další zásahy,“ dodal Bednář k lokomotivě, kterou by rádi muzejníci dali do provozuschopného stavu tak, aby mohla návštěvníky vozit na některém z dalších setkání parních lokomotiv, které organizuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českými drahami a Muzeem starých strojů a technologií s pomocí řady partnerů.