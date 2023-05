Zmatky kolem nového pavilonu nemocnice, spojovací chodba bude až v roce 2025

Zahýbat s projektem uprostřed stavby se může vymstít. U pavilonu centrálního urgentního příjmu v Pardubicích za více než dvě miliardy korun způsobilo neplánované propojení dvou sousedních budov nadzemním koridorem zpoždění. Jak velké, to ještě není jasné.

V novém pavilonu budou operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie i neurochirurgie. Důležité je ale jeho propojení s budovou číslo 27 s klíčovými medicínskými obory. To po dokončení centrálního urgentního příjmu bude chybět. Pacienti například z chirurgie budou převáženi buď venkovním areálem, anebo komplikovaně přes spojovací chodbu do radiodiagnostiky, výtahem do suterénu a podzemním průchodem do nové budovy.

Normální transport pacientů má umožnit až nová propojovací chodba obou budov. Radní minulé pondělí schválili projektanta, který propojku navrhne. Ten na to dostane bezmála čtyři a půl milionu korun a sedm měsíců. To však znamená, že práce na chodbě nezačnou dříve než na jaře příštího roku.

„V návaznosti na dokončení stavby centrálního příjmu bychom chtěli stavbu spojovacího koridoru zahájit v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, nejpozději pak do poloviny roku s dokončením na počátku roku 2025,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Vjezd stačí jeden. V chodbě se topit nemusí

Zmatky u nejdůležitější investiční akce v historii Pardubického kraje způsobila snaha o úspory. Zástupci kraje nejdříve škrtli druhý výjezd z podzemí nového pavilonu s tím, že jeden stačí.

Pak se ukázalo, že to nebyl dobrý nápad, a do projektu jej doplnili. Vybudováním rampy a výjezdu pro auta ale zrušili plánovaný průchod do sousední budovy, kde je neurologie či chirurgie. Kraj loni našel řešení v podobě stavby nadzemního koridoru. Na stavbě propojky mezi budovami ale chtěli politici šetřit, a tak schválili chodbu za 32 milionů korun, která by však byla nevytápěná.

Letos v lednu proto přišli radní s další změnou, chodba bude temperovaná a stát by měla 50 milionů korun s daní.

„Na základě jednání s nemocnicí jako budoucím uživatelem a s ohledem na zvýšené inkaso daní za loňský rok jsme se nakonec rozhodli pro budování spojovacího koridoru ve variantě s vytápěním tak, aby se zvýšil komfort jak personálu, tak samotných pacientů, kteří budou převáženi mezi jednotlivými budovami,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK).

To všechno však stálo čas, a tak pavilon centrálního urgentního příjmu zpočátku nebude zcela kompletní. Začátek roku 2025, kdy by se personál a pacienti měli dočkat i temperovaného koridoru mezi nejdůležitějšími budovami z ocelové konstrukce, je optimistický termín, který platí, pokud vše půjde dobře.

V minulosti přípravu nového pavilonu v Pardubické nemocnici kritizovali opoziční Piráti, kteří tvrdí, že stavbu provází od začátku nejedno zmatené rozhodnutí, což s sebou přináší další náklady navíc.