Zemřel horský náčelník Zdeněk Zerzáň, na chatě ukrýval Čáslavskou před StB

„V těle Zdeňka Zerzána bilo srdce horala, dobrodruha a hlavně správného chlapa. Až do včerejška,“ napsala v pondělí na síti X Horská služba ČR.

HORSKÁ SLUŽBA ČR @HorskaC V těle Zdeňka Zerzána bilo srdce horala, dobrodruha a hlavně správného chlapa. Až do včerejška. Dvacet let jako náčelník vedl HS v Jeseníkách a zasloužil se o záchranu mnoha životů. Čest jeho památce🖤 https://t.co/o4VpCRmdzw oblíbit odpovědět

Zerzáň se narodil 28. dubna 1937 ve Zlíně, kde jako dítě během druhé světové války v roce 1944 zažil bombardování města. Krátce po válce se s rodinou přestěhoval do Koutů nad Desnou. Tam strávil mládí, které bylo úzce spojeno s přírodou.

Doufal, že se stane letcem. Proto si podal přihlášku do vojenské letecké školy v Přerově a na leteckého mechanika na Ruzyň. Zájmy komunistické strany se ale s těmi jeho neslučovaly. Vyučil se proto na opraváře motorových kolejových vozidel.

Český i sovětský socialismus považoval už od dospívání za absurdní a ani režimu se jeho časté výroky o něm nelíbily. Přesto se roku 1958 při kariérním postupu během vojenské služby stal členem KSČ.

Od roku 1954 byl Zerzáň též dobrovolným členem Horské služby Jeseníky. Postupně se dostal na místo správce horské chaty na Vřesové studánce a v roce 1967 začal působit jako náčelník Horské služby. Právě tam o rok později ukrýval před StB a KGB českou gymnastku Věru Čáslavskou. Ta po podepsání petice Dva tisíce slov před olympiádou v Mexiku hledala, kde by se mohla před nástrahami režimu skrývat. I na Vřesové studánce tehdy v přírodě před odjezdem na závody několik týdnů trénovala.

Hrdinský čin měl však pro Zerzáně následky. Během normalizačních čistek ho KSČ vyloučila. Zůstal ale alespoň náčelníkem Horské služby, a to bezmála dvacet let. Než musel kvůli politickému nátlaku své místo v roce 1987 opustit. Až do sametové revoluce navíc čelil nátlaku režimu. Výslechy StB u něj nebyly nic výjimečného.

Během služby u horské služby Zerzáň několikrát zasahoval u pádu lavin. V roce 1980 navíc jako vůbec první sjel nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro na lyžích. 17. listopadu 1989 se zapojil do protirežimních demonstrací doma v Šumperku i v Praze.

Po převratu začal podnikat. Provozoval školu létání a leteckou firmu. V letech 1994 až 1998 byl místostarostou Šumperka. Také předsedal Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.