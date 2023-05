VIDEO: Zloděj si troufl ukrást kolo u náměstí, stačilo mu pár vteřin

Kolo nechal jeho majitel v úterý 4. dubna zamčené v ulici 28. října, která sousedí s Horním náměstím, navíc kousek od vchodu do obchodního domu a restaurace. Ani na takovém místě, byť v době krádeže o půl osmé večer už nebylo tak zaplněné lidmi jako přes den, ale bicykl nezůstal v bezpečí.

Podle zveřejněných záběrů se k němu přiblížil zloděj se zakrytou tváří a kapucí přes hlavu. Po rychlé obhlídce situace vytáhl z batohu štípací kleště a s jejich pomocí se zbavil zámku. Poté na kolo v hodnotě třinácti tisíc korun nasedl a odjel.

„V souvislosti s prověřováním této krádeže policisté žádají širokou veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže a ženy,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

„Pokud by je někdo na záznamu z kamery poznal, nebo by disponoval informacemi, jež by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 na telefonu 974 766 651, případně kdykoliv na bezplatnou linku 158,“ vyzvala.