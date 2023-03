V Olomouci se blíží start modrých parkovacích zón, první se objeví v centru

11:38

Zásadní řez do systému parkování ve městě chystá olomoucká radnice. Od jara by mohlo v centru začít platit rezidenční parkování, okolní ulice a sídliště mají následovat příští rok. Vedení města chce s novou parkovací politikou pokračovat i přes kritiku opozice, podle které auta lidí dojíždějících do Olomouce začnou ucpávat okrajové části, kde bude stání zdarma.