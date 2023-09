Personálu nemocnice uvařil kuchař Paulus, dva tisíce porcí byl jeho rekord

Známý kuchař naservíroval zmíněné jídlo, k jehož přípravě byly použitý chilli papričky, zázvor, citronová tráva nebo limetkové lístky, hned ve dvou variantách – s krůtím plátkem nebo pečeným tofu. Vytvořil si při tom i nové osobní maximum, co se týče kvantity.

„Máme dnes 2 200 porcí tohoto pokrmu, takže to bude můj životní kariérní rekord. Za to jsem rád, netušil jsem, že se mi něco takového ještě podaří,“ nastínil ve videu, které fakultní nemocnice z netradiční akce zveřejnila.

„Kdybychom dělali třeba deset porcí, tak bychom v relativně malém hrnci smíchali vše dohromady, ale tady to uděláme tak, že budeme mít zvlášť omáčku, zeleninu a cizrnu. Míchat to budeme až na poslední chvíli, aby se porce podařilo rovnoměrně rozdělit,“ popsal Paulus.

„Jinak by se při výdeji z jednoho velkého kotle mohlo stát, že by na dně zbyla samá cizrna a nedostávalo se květáku. Se zkušenostmi mými a místních kuchařů, kteří jsou tu na to zvyklí, to ale nějakým způsobem zvládneme,“ dodal.

V rámci akce nazvané Na podzim vaří šéfové dorazí do nemocniční „kuchyně“ příští měsíc i další známé jméno české gastronomie – Přemek Forejt. Podle ředitele Romana Havlíka, který za celým nápadem i jeho uskutečněním stojí, už se navíc hlásí i další zájemci.

„Jejich osobní účast a autorský vklad jsou určitým poděkováním kolektivu našeho stravovacího provozu. Víme, že svou práci dělají skvěle a fakt, že se k nim přidávají dobrovolně a rádi opravdoví mistři jejich oboru, je toho dalším důkazem,“ uvedl Havlík, který se při servírování speciálního menu také postavil za výdejní pult.

„Zároveň i pro renomované šéfkuchaře může být vaření v kuchyni pro stovky strávníků ve specifickém zdravotnickém prostředí zajímavou zkušeností,“ míní.