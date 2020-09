Populární bikerský Šela maraton míří na Helfštýn, pomohla i sbírka

12:18

Sedm stovek přihlášených hlásí Author Šela Marathon, největší závod horských kol v Olomouckém kraji. A další mohou stále přibývat až do zítřejšího startu. Pro pořadatele v čele s Alešem Procházkou je to důkaz, že překonat spoustu problémů, kterým museli od jara čelit, stálo rozhodně za to.