Tričko podle gusta si sestry navrhly samy, oblečením brojí proti rychlé módě

11:06

Martina a Veronika Kouřilovy z Tovačova nemohly v obchodech dlouho najít kvalitní tričko, které by jim dlouho vydrželo. V běžných obchodech totiž nesehnaly kvalitní kousky. To je přivedlo na myšlenku začít šít vlastní, které by ani po vyprání neztrácely na kvalitě.