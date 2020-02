Lékárnice dostala osm let za prodej silně návykového léku proti obezitě

Osm let za mřížemi by měla strávit vedoucí lékárny v Ludgeřovicích na Hlučínsku Iveta Kukačová. Krajský soud v Ostravě ji potrestal za to, že podle obžaloby polským odběratelům prodávala lék Adipex retard, který mohla vydávat pouze na předpis. Sama z toho přitom zřejmě nic neměla.