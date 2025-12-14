V Česku jsou vyšší nájmy, trhovci tak jezdí před Vánoci i do Žitavy

Německé vánoční koledy, vůně bratwurstu a o pár metrů dál nabídka českých knedlíků či trdelník. Na adventní trhy asi půl hodiny od Liberce, v německé Žitavě, přijíždí i několik českých prodejců. Kromě toho tu člověk narazí i na spoustu návštěvníků z tuzemska.
Adventní Žitava láká v těchto dnech české návštěvníky i prodejce.
Adventní Žitava láká v těchto dnech české návštěvníky i prodejce.

Vysoký ozdobený strom uprostřed náměstí, na jeho pozadí radnice a spousta herrnhutských hvězd. Kromě vánoční atmosféry návštěvník cítí i vůně typické pro trhy v Německu. Hned v několika stáncích prodávají grilované bratwursty za čtyři eura nebo třeba currywursty za pět.

Nouze není ani o horkou čokoládu nebo svařené víno, které tu za 3,50 eura nabízejí červené, bílé i růžové. Po chvíli narážím na stánek, u kterého mě zaujme nabídka českých knedlíků nebo třeba oplatek. Česky tam mají napsanou i nabídku na tabulích.

„V Ćesku jsme ani na vánočních trzích prodávat nezkoušeli. Nájmy jsou totiž vyšší. Navíc trhy v Žitavě jsou kratší, devět dní, což nám přijde akorát. Lepší než stát venku v zimě skoro celý měsíc,“ vysvětlují manželé Najmanovi, kteří do Žitavy jezdí prodávat asi deset let.

Najmanovi se v Žitavě cítí dobře. „Na naše poměry je to akorát a jsme na to zvyklí. Lidí je tu celkem málo, jen o víkendu jsme se nezastavili. Lidi jsme už naučili na české zboží. Spousta Žitaváků nás zná a oblíbili si nás a my je taky,“ popisují.

Kromě vánočních trhů jezdí pravidelně i na tamní farmářské trhy. „Máme i stálé zákazníky, ale na vánočních trzích se k nám dostanou i pracující. Farmářské trhy totiž končí kolem třetí hodiny, a tak jsou šťastní, že si tu mohou nakoupit alespoň před Vánoci,“ dodali Najmanovi.

Čeština se tu ozývá na každém rohu, v některých místech dokonce přehluší i německé vánoční koledy, které zní z pódia pod radnicí. „Je to tu moc hezké. Trhy jsou to menší, ale stačí to. Atmosféra je příjemná,“ shrnuje své dojmy jedna z návštěvnic Tereza.

Návštěvu trhů mohou lidé spojit i s projížďkou parním vlakem, který do Žitavy jezdí z nedalekého Oybinu. Adventní trhy jsou v Žitavě ale pouze na jeden týden, a to do neděle 14. prosince. „My sem na trhy jezdíme každý rok, máme to kousek. Líbí se nám to tu víc než třeba v Drážďanech, kde je hodně lidí,“ přibližuje Martin, který u jednoho ze stánků popíjí svařák.

Oblíbené jsou i Drážďany

Právě trhy v Drážďanech jsou ale dalším z oblíbených míst českých návštěvníků. Zároveň patří mezi nejznámější trhy v Evropě a o Vánocích zaplní takřka celý historický střed města. První trhy se tam datují do roku 1343.

V některých městech a obcích v Libereckém kraji taky plánují organizované zájezdy na drážďanské trhy. Třeba z Českého Dubu vyrazí tamní obyvatelé autobusem na trhy dnes. V minulém týdnu se tam podívali i lidé z Turnova.

Každou adventní sobotu tam taky vyjíždí takzvaná vánoční kometa, speciálně vypravený vlak. Kromě toho jezdí i pravidelná linka. Cestující však musejí kvůli výluce počítat s náhradní autobusovou dopravou z Liberce do Žitavy.

Vánoční trhy v Drážďanech a jejich atmosféru si mohou návštěvníci užívat až do odpoledních hodin Štědrého dne.

