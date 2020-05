Soud zprostil libereckého hejtmana Půtu obžaloby z přijetí úplatku

Předseda senátu nyní čte odůvodnění rozsudku, což potrvá zřejmě několik hodin.

Podle obžaloby vzal hejtman Martin Půta (SLK) úplatek ve výši 830 tisíc korun za zmanipulování zakázky hrazené z evropských dotací a zneužil pravomoc veřejného činitele.

Za to mu státní zástupce navrhoval pět let vězení a sedm let zákazu činnosti související s výběrovými řízeními.

Hejtman od počátku trvá na své nevině. „Nic nezákonného jsem neudělal. Žádný úplatek jsem nepřijal a ani ho po nikom nepožadoval. Žádného trestného činu jsem se nedopustil,“ uvedl Půta ve vyjádření, které již dříve rozeslal médiím.

Dnes po vyhlášení rozsudku oznámil na Facebooku, že ho soud zprostil obžaloby. „Podle jeho výroku se činy, ze kterých jsem byl před více než 5,5 lety obviněn, nestaly. Děkuju vám všem za vytrvalou podporu,“ napsal hejtman na sociální síti.

Podle státního zástupce Radima Kadlčka Půta ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod nejednal ve veřejném zájmu, ale v zájmu zhotovitele díla, v tomto případě stavební firmy Metrostav.

„Půta měl jako předseda zajistit zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Obojí se stalo, žádné peníze ale kvůli zahájení trestního řízení nebyly vyplaceny zhotoviteli díla,“ sdělil Kadlček ve své závěrečné řeči.

Za důkaz svého tvrzení žalobce považuje zejména tabulky se jmény a peněžními částkami nalezené v kancelářích firmy Metrostav.

Kauza přestavby kostela za 65 milionů se vleče už od roku 2014. Projekt byl od počátku považovaný za rizikový.

Připravila jej společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je obžalovaná společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav. Ta se k soudnímu řízení přidala také jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun.

Mezi obžalovanými byli kromě Půty a zaměstnanců firem i úředníci ROP Severovýchod. Nejvyšší trest, a to ve výši šest a půl let, navrhoval státní zástupce pro předsedu správní rady GEPO Petra Jirkůva.