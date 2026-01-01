Spolupracoval s Havlem, pak ho odstavili. Liberec ocenil někdejšího primátora

  8:24,  aktualizováno  8:24
Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi ve věku nedožitých sta let. Ocenění za přínos v oblasti rozvoje a demokratizace navrhl náměstek primátora Ivan Langr. Vyznamenání převzal syn laureáta Jiří Moulis od primátora Jaroslava Zámečníka.
Jiří Moulis v roce 1968 jako předseda Městského národního výboru v Liberci...
Jiří Moulis v roce 1968 jako předseda Městského národního výboru v Liberci spolupracoval s Václavem Havlem, jemuž umožnil volný pohyb po městě s přístupem na radnici. Havel již jako prezident na tuto Moulisovu pozornost nezapomněl, setkali se i v roce 2003. Havel tehdy přiznal, že projevy psal i Moulisovi a liberecké KSČ. | foto: MAFRA

Ocenění podle Langra mělo město udělit dávno. „Nakonec jsme to stihli právě ke stému výročí narození pana Moulise. Návrh jsem chystal už od loňského roku, se vší vážností jsem prošel i některé archivní dokumenty,“ upřesnil.

Moulis byl nejvyšším představitelem města dvou historických okamžiků, a to při srpnové okupaci v roce 1968 a také po pádu totalitního režimu po listopadu 1989. Zároveň byl dvakrát ve vedení města. Poprvé mezi lety 1964–1969 jako primátor, tehdy předseda městského národního výboru, a poté v roce 1990. Langr ho popsal jako člověka, který uměl naslouchat a byl statečný.

„V době normalizace čelil pronásledování a rok po sametové revoluci byl politicky odstaven. Byl to člověk s jistým hříchem mládí, který ale násobně zahladil svou prací pro město,“ řekl Langr. „Zkrátka jde o osobnost, která si nepochybně zasluhuje velkou pozornost naši i našich dětí.“

Z Liberce udělal místo se světovým renomé, vzpomíná přítel exprimátora Moulise

Vyznamenaný se ve dnech srpnové okupace roku 1968 zachoval podle zastupitelů mimořádně statečně. Spolupracoval s Václavem Havlem, Janem Třískou a dalšími libereckými intelektuály a před sovětskými okupanty ho chránila skupina dobrovolníků. O rok později musel z politických důvodů úřad opustit. Dalších dvacet let spolu se svou rodinou jen přežíval.

Do funkce prvního polistopadového starosty Moulise na konci roku 1989 vyzvalo Občanské fórum. Postaral se třeba o opravu Masarykovy ulice, náměstí před radnicí a usiloval po dvaceti letech o obnovení statutu města. To se mu 4. září 1990 podařilo.

„Jsem velmi rád za toto ocenění pro mého otce. Není dne, abych si na něj nevzpomněl. A také vzpomínám na jeho odvahu v roce 1968, kdy se zcela bez kalkulace hrdinsky postavil na stranu okupovaného národa. Za to zaplatil příliš vysokou cenu, ztrátu zaměstnání, dehonestaci jeho osoby,“ pronesl při předání syn Jiří Moulis s tím, že o to více se pak věnoval jemu a jeho sestře v začátcích jejich sportovních úspěchů, za což mu je vděčný.

