Hradec si vypůjčí ubytovnu sester, chce ji připravit pro uprchlíky

V bývalé ubytovně sester v Hradci Králové by mohli najít azyl ukrajinští uprchlíci. Radnice si chce vypůjčit prázdný panelák na Moravském Předměstí od fakultní nemocnice a připravit zázemí pro 70 běženců. Už pět let se přitom město snaží získat budovu od státu do svého majetku.