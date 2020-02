Nový vlastník už bourá ruiny lázní v Bělovsi, starou kolonádu zachová

Lázně mají tradici 200 let Jakubský pramen se k lázeňství užíval od roku 1818. Lázně zažily rozkvět v druhé polovině 19. století, kdy je koupil italský malíř Jacopo Bonato, a také od začátku 20. století, kdy je vlastnil univerzitní profesor Ivan Honl, jeho rodina o ně přišla po nástupu komunistů.

Znárodněné lázně vlastnil stát, v restituci se vrátily potomkům Honlových, ale kvůli hygienickým požadavkům v roce 1996 skončily. V roce 2000 koupili lázně podnikatelé Miroslav Borůvka a Marian Khalifa se společností Běloveské lázně. Opakovaně je nabízeli městu k prodeji, neúspěšně se je pokusili vydražit, nechali je zpustnout.

Zastupitelé už v roce 2005 odhlasovali, že lázně koupí. Přes pět tisíc obyvatel, tedy 85 procent hlasujících, tehdy souhlasilo s koupí celého areálu včetně stáčírny za 78 milionů korun. Město v roce 2013 odmítlo koupit lázně bez stáčírny za 62 milionů korun. Město opravilo a zpřístupnilo v říjnu 2011 prameník, který získalo do výpůjčky od soukromých majitelů. Lidé si tam čepovali vodu do září 2015, kdy ho ministerstvo zdravotnictví nařídilo zavřít kvůli neodstraňování arzenu, což město zprvu tajilo. V říjnu 2016 začalo hloubit vrty pro vodu. Roku 2017 odkoupila staré lázně společnost Lázně Běloves, provázaná s firmou IDA SpaMed. Plánovala zbořit staré domy a vystavět v Bělovsi do čtyř let lázeňský komplex s monoblokovou prosklenou budovou za půl miliardy korun až pro 200 pacientů. V říjnu 2019 odkoupily ruiny starých lázní Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Převzaly i pohledávku kolem 600 tisíc korun, kterou se město domáhá svých výdajů za prameník.