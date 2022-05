Cheb se po deseti letech dočká skateparku, vyroste u piknikových grilů

8:38

V Chebu začnou co nevidět stavět nový skatepark. Ačkoli se při sestavování rozpočtu na letošní rok radnice nechala slyšet, že na stavbu nebudou peníze, milovníci rychlých prkýnek se přece jen dočkají. Stavbu zahájí v polovině května. Hotovo by mělo být ještě letos. Ideálně tak, aby nedošlo ke kolizi s atletickým mistrovstvím republiky, které by se v Poohří mělo konat 4. září.