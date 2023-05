Rekonstrukce domu Chopin je téměř hotová, lidem se kompletně otevře v létě

„Infocentrum je zpět v krásných nových prostorech na Hlavní třídě. Chtěli jsme se vrátit na původní místo do zahájení lázeňské sezony, a to se povedlo. Ale stěhování bylo hodně náročné,“ uvedla ředitelka infocentra Barbora Tintěrová s tím, že zaměstnancům dal nejvíc zabrat přesun techniky.

„Ono to není jen o tom přestěhovat věci, co jsou ve skříňkách nebo ve skladu, museli jsme přemístit například server, platební terminál nebo počítadlo zákazníků. Prostě všechny ty náležitosti, které jsou na první pohled skryté, ale vlastně na nich celá naše práce závisí. To bylo hodně složité,“ konstatovala ředitelka.

Očekávané náklady 85 milionů

Ačkoli v domě stále ještě probíhají dokončovací práce, uklízí se a stěhuje nábytek, část budovy, kde sídlí infocentrum, je již plně v provozu a k dispozici klientům. „Někdy v létě bychom mohli mít komplet hotovo. Určitě se poté najde příležitost představit opravený Chopin veřejnosti. Při ní ukážeme, jak by dům mohl fungovat a k čemu všemu by mohl sloužit,“ doplnila Tiňtěrová.

Mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík uvedl, že předpokládané náklady na rekonstrukci jsou kolem 85 milionů korun, přičemž se městu podařilo na projekt získat dotaci, která pokryje polovinu uznatelných nákladů. V části domu přitom bude opět fungovat památník Fryderyka Chopina.

Nové místo pro seniory

„Chceme zde udělat rovněž zčásti edukativní pořad o UNESCO, který by měl obyvatelům i návštěvníkům přiblížit a vysvětlit, co všechno to pro nás znamená. Aby i průběh zařazení do UNESCO a práce v Mariánských Lázních byly vidět na jednom místě,“ informoval starosta Hurajčík.

Nově se do domu Chopin přestěhuje rovněž místní organizace seniorů. Ta dosud sídlí v domě, který je ve špatném stavu. Radnice plánuje mít v domě i zasedací místnost pro své komise či výbory a pro místní spolky. Chopinův dům bude po dokončení na svém nádvoří a malé scéně hostit nejrůznější akce, jako jsou výstavy, koncerty či divadelní představení pro děti i dospělé.

Objekt poškodila dřevomorka

Chopinův dům s číslem popisným 47 leží na mariánskolázeňské Hlavní třídě poblíž centrálního parku. Byl postaven v první etapě výstavby města mezi lety 1819 a 1820, od roku 1958 je památkově chráněn. Od roku 1960 je ve druhém patře domu umístěn památník Fryderyka Chopina, který v domě pobýval v roce 1836.

Na zásadní rekonstrukci čekal dům poměrně dlouhou dobu. Podle slov bývalého starosty Martina Kaliny byla nejvyšší patra prakticky neobyvatelná. Konstrukce domu navíc napadla dřevomorka.