Cestující jezdili v koncentrovaném tichu, elektrobus měl ve Varech úspěch

Řidič Svatopluk Ponert jezdí u Dopravního podniku Karlovy Vary už dvě desítky let. S elektroautobusem odjel tři směny, tedy nějakých 600 kilometrů. A bez jakékoliv nadsázky tvrdí, že je to nejlepší stroj, jaký kdy řídil.

„Je to jako řídit osobák. Ticho, pohodlí, nic necuká, nic nerámusí,“ rozplýval se při pauze u obchodního centra Varyáda. Podobně nadšení byli i cestující, kteří do „dvojky“ u obchoďáku nastupovali. „To je hybrid?“ zajímali se někteří. „Ne, čistá elektřina,“ dostalo se jim od řidiče ubezpečení.

Samotná jízda byla zcela tichá. Nejenže se dalo bez zvýšení hlasu povídat s řidičem, ale kdyby byl člověk zvědavý, bez problémů by mohl vyslechnout hovor cestujících v zadní části autobusu.

Stroj ovšem budil pozornost i mezi lidmi, kteří zrovna na palubě nebyli. Stal se zřejmě nejfotografovanějším autobusem v Karlových Varech za poslední roky. Možná i proto, že jezdil s polskými značkami a nápisy.

Karlovarský dopravní podnik zkoušel elektroautobus značky MAN Lion‘s City 12 E. Ten dokáže přepravit 31 sedících a 43 stojících pasažérů. Podle technických dat má dojezd 220 až 270 kilometrů. „Když ho ale nabijete naplno, ukazuje dojezd až 400 kilometrů,“ podotkl Svatopluk Ponert.

Podle něj není problém ujet s elektrobusem na rovinatých linkách 300 kilometrů bez nabíjení, a to i díky systému rekuperace elektrické energie při brzdění.

V úterý, kdy vůz obsluhoval trasu mezi Varyádou a Divadelním náměstím, ujel 142 kilometrů. „Teď mi to ukazuje dojezd 270 kilometrů,“ řekl řidič po letmé kontrole přístrojů. V tu chvíli měl autobus za sebou čtyři ze sedmi plánovaných „koleček“ mezi konečnými stanicemi.

Na dopravním podniku nyní budou hodnotit týdenní provoz elektrického autobusu. Ředitel karlovarského dopravce Lukáš Siřínek je však s misí nadmíru spokojený. „Ukázalo se, že elektroautobus zvládne jakékoliv nástrahy Karlových Varů,“ řekl po skončení zkušebního provozu. Není tedy vyloučené, že sem při některé z dalších obměn vozového parku dopravní podnik nějaký elektrobus zařadí. „Chceme se o tom bavit s vedením města,“ naznačil Siřínek.

Pokud flotilu autobusů rozšíří i ty čistě elektrické, bude je DPKV nasazovat na linky do lázeňského území. „Naším záměrem je, aby když už by do něj zajížděly nějaké autobusy, pak ty čistě elektrické,“ nastínil vizi Siřínek.