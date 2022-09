Muž vyfoukl pneumatiku, aby sundal botičku od exekutora. Hrozí mu vězení

Minulé pondělí nasadil exekutor muži na jeho vůz botičku. Ještě tentýž den ale muž své vozidlo potřeboval údajně kvůli práci a rozhodl se botičku sundat. Přitom od exekutora moc dobře věděl, že jeho auto je zabavené.

„Nejdříve to zkoušel přineseným šroubovákem, ale to se mu nepodařilo a u botičky navíc poškodil zamykací mechanismus. Následně vypustil pneumatiku a botičku z ní sundal. Tu poté odnesl do sklepa, dohustil pneumatiku a osobním automobilem z místa odjel,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Dlužník pak dva dny s autem jezdil a poté ho zaparkoval v jiné ulici. Překvapení pak čekalo na exekutora, který vozidlo kvůli odtahu hledal na původním místě. Zavolal tedy policii.

„Osmačtyřicetiletý muž následně policistům přiznal, že botičku demontoval a s automobilem odjel. Poškozený technický prostředek k zabránění pohybu vozidla vydal policistům,“ řekl Kopřiva.

Policisté nyní výtečníka vyšetřují kvůli neoprávněnému užívání cizí věci. Ve vězení za to může skončit až na dva roky.