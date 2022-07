Čtvrtý pokus pro Stinga ve Slavkově, z Brna na něj vypraví speciální vlak

Hudební smršť v rytmu samby i klasiky Koncert Stinga není zdaleka jedinou hudební lahůdkou, která Brno a okolí v následujících týdnech čeká. Chystá se totiž pořádná festivalová smršť. Pop Messe Už v pátek a sobotu budou brněnské Lužánky patřit mezinárodnímu festivalu Pop Messe. Současný progresivní pop, elektronická i alternativní hudba v podání šedesáti vystupujících z celého světa zazní na třech venkovních pódiích přímo na stadionu a dvou tanečních stagích v sousední Zoner Bobyhall. Mezi hlavní hvězdy patří Skepta, Bicep, Son Lux, Kae Tempest, Ride, Midi Lidi nebo Iva Bittová s kapelou Dunaj. „A spolu s inovátory z Prusa Lab připravujeme interaktivní instalaci, jejímž cílem je upozornit na problematiku úbytku vody. Pitnou vodu si tak návštěvníci ‚vyšlapou‘ na upraveném rotopedu,“ předesílá šéf produkce Ivan Bařina. Brasil Fest První srpnový víkend roztančí Brno v rytmu samby Brasil Fest, jenž se ponese v duchu oslav 200 let nezávislé Brazílie. Program zahájí páteční koncert brazilských mistrů klasické kytary Paola Bellinatiho s Cristinou Azumou v Červeném kostele, v sobotu vystoupí afro-brazilská hudebnice Luedji Luna. „Budou na svém evropském turné, je tedy velká pocta, že zavítají i k nám do Brna,“ říká dramaturg festivalu Jakub Škrha. K Brasil Festu patří i karnevalový průvod, který se v sobotu v 15.30 vydá z Moravského náměstí na Zelný trh v čele s tanečnicí a vítězkou StarDance Veronikou Lálovou. Doplní ho i alegorické vozy. Maraton hudby Festivalovou štafetu pak převezme Maraton hudby, který se s desítkami koncertů uskuteční od 11. do 14. srpna na více než třiceti místech v historickém středu Brna. Ani letos nebudou chybět pouliční muzikanti v pokojících od Kateřiny Šedé rozestavěných po centru. Hrady CZ Hrady CZ se na hradě Veveří u Brněnské přehrady konají od 12. do 13. srpna a nebudou na nich chybět Tomáš Klus, David Koller, Mirai, Pokáč, Chinaski nebo Divokej Bill. TrutnOFF BrnoON Řadu zahraničních hostů přiveze od 18. do 21. srpna TrutnOFF BrnoON přestěhovaný před třemi lety z Trutnova do lesoparku bývalé vojenské střelnice v Pisárkách. Už dříve ohlášená jména Sisters of Mercy, Reef, The Subways, Aneta Langerová či Banjo Band Ivana Mládka doplní britsko-indičtí bubeníci The Dhol Foundation a potomek krále reggae Julian Marley. Špilberk Mezinárodní festival Špilberk v produkci brněnské filharmonie nabídne od 15. do 25. srpna kromě velkých symfonických děl i spojení s jinými žánry. Nádvoří hradu tak 17. srpna rozezní výběr hudby k filmům Hvězdné války, Čelisti, Harry Potter nebo Indiana Jones.