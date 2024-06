Kamiony ruší obyvatele i v noci. Před hlukem je má ochránit val se stromy

Co dalšího chystá developer CTP v Brně Velká stavební aktivita developerské společnosti CTP je poslední roky vidět i kolem brněnského Zetoru. Developer postupně od tradičního výrobce traktorů vykoupil nejdříve všechny opuštěné haly a později i ty stále využívané. To je i případ ozubárny, u níž Zetor nedávno oznámil ukončení výroby. „Demolice této haly bude zahájena v lednu 2025. CTP na tomto místě vybuduje moderní dvojpodlažní halu určenou pro výrobu a skladování. Rovněž plánujeme výstavbu další budovy na místě staré kovárny Zetoru, přičemž její demolice začne příští rok v květnu,“ nastínil zástupce developera Michal Dospěl. Kromě průmyslové zóny kolem Zetoru a finalizací přestavby někdejší Vlněny na kancelářský komplex s byty se CTP dostala koncem minulého roku i k parcelám v Jižní čtvrti poblíž budoucího nového hlavního vlakového nádraží. Jde o pozemky v sousedství autobusového terminálu Zvonařka. Developer by tu chtěl začít stavět co nejdříve, musí však počkat, než Brno vybuduje zábrany proti velké vodě na řece Svratce. Lokalita totiž leží v záplavové oblasti při případné stoleté povodni. Ochrana ale bude hotová nejdříve za tři roky. Je totiž součástí až navazující etapy jižněji od té současné kolem ulice Poříčí.