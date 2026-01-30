Od letošního roku zajišťují provoz pohotovostí při nemocnicích i mimo ně zdravotní pojišťovny, do loňska byly odpovědností krajů. Pojišťovny budou sledovat a po nějakém čase vyhodnocovat spektrum diagnóz, se kterými lidé na pohotovosti chodí. Kde v Brně a Jihomoravském kraji fungují pohotovostní služby?
Obsah
Zubní pohotovost v Brně
Obyvatelé Brna a okolí byli posledních 16 let zvyklí vyhledávat akutní zubní ošetření v Úrazové nemocnici, která však stomatologickou pohotovost ukončila. Od letošního ledna musejí pacienti s akutními obtížemi vyhledat jiné pracoviště.
Řešení přinesla dohoda zdravotních pojišťoven s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, která převzala péči o pacienty s náhlými stomatologickými obtížemi. Zubní pohotovost nyní funguje v areálu nemocnice na Pekařské ulici, konkrétně v budově S poblíž ulice Hybešova. Ordinace se nachází zhruba 100 metrů od tramvajové zastávky.
Pacientům jsou k dispozici dvě stomatologické ambulance. Ve všední dny je zubní pohotovost otevřena od 16 do 21 hodin, o víkendech a státních svátcích pak od 8 do 18 hodin.
Další možnost akutního zubního ošetření nabízí od ledna také soukromá stomatologická klinika K 11 v brněnských Židenicích, která se do systému pohotovostních služeb zapojila z vlastního zájmu. Zubní pohotovost zde funguje o víkendech a státních svátcích od 9 do 13 hodin.
Zubní pohotovost v kraji
Na Blanensku a Znojemsku nadále funguje takzvaná rotující zubní pohotovost, při níž se jednotliví stomatologové střídají ve svých vlastních ordinacích. Informace o aktuálně sloužícím lékaři lze na Znojemsku zjistit na čísle 515 215 111. V případě Blanenska je rozpis lékařů zveřejňován na webu města.
Na Hodonínsku je akutní stomatologická péče zajištěna v Nemocnici Kyjov, kde se o akutní stavy stará externí stomatolog. Podobný model funguje také ve Vyškově a Břeclavi, kde obyvatelé regionů míří za zubní pohotovostí do místních nemocnic. Zubní pohotovosti v okresech zůstávají otevřené pouze o víkendech a státních svátcích, v Kyjově a Vyškově od 8 do 12 hodin a v Břeclavi o hodinu déle.
|Zařízení
|Adresa
|Pracovní dny
|Víkend a svátky
|Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
|Pekařská 664/53, Brno
|16:00–21:00
|08:00–18:00
|K 11, spol. s r.o.
|Karáskovo náměstí 2683/11, Brno
|Zavřeno
|09:00–13:00
|Nemocnice Břeclav
|U Nemocnice 3066/1, Břeclav
|Zavřeno
|08:00–13:00
|Nemocnice Kyjov
|Strážovská 1247/22, Kyjov
|Zavřeno
|08:00–12:00
|Nemocnice Vyškov
|Purkyňova 235/36, Vyškov
|Zavřeno
|08:00–12:00
Lékařská pohotovost v Brně
Obyvatelé Brna s náhlými zdravotními obtížemi mají od letoška výrazně širší možnosti lékařské pohotovosti než v minulosti. Zatímco dříve většina pacientů směřovala především do Úrazové nemocnice, nyní se akutní péče rozložila mezi více brněnských zařízení.
Pacienti mohou nově využít Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Fakultní nemocnici u svaté Anny, Nemocnici Milosrdných bratří, Vojenskou nemocnici Brno, případně nadále Úrazovou nemocnici.
Ve všední dny začíná lékařská pohotovost nejdříve ve Vojenské nemocnici Brno, kde ordinace otevírají už v 15:30. Nejpozději zavírá Úrazová nemocnice, kde pohotovost končí až ve 22 hodin. O víkendech je lékařská pohotovost v Brně dostupná v rozpětí od 8 do 20 hodin.
|Zařízení
|Adresa
|Pracovní dny
|Víkend a svátky
|Fakultní nemocnice Brno
|Jihlavská 340/20, Brno
|16:00–20:00
|09:00–17:00
|Fakultní nemocnice u sv. Anny
|Pekařská 664/53, Brno
|18:00–21:00
|10:00–18:00
|Nemocnice Milosrdných bratří
|Polní 553/3, Brno
|16:00–19:00
|08:00–16:00
|Úrazová nemocnice v Brně
|Ponávka 139/6, Brno
|17:00–22:00
|08:00–20:00
|Vojenská nemocnice Brno
|Zábrdovická 3/3, Brno
|15:30–20:30
|08:00–16:00
Lékařská pohotovost v kraji
Novela zákona stanovuje, že lékařskou pohotovost musí poskytovat nemocnice s urgentním příjmem. Jsou ale i tam, kde doposud urgentní příjem chybí, například v městských zařízeních v Blansku a Boskovicích. Naopak nemocnice v Hustopečích na Břeclavsku a v Tišnově na Brněnsku kvůli chybějícímu urgentnímu přímu pohotovost přestaly od letošního ledna poskytovat.
V ostatních částech Jihomoravského kraje zůstává akutní péče dostupná ve většině nemocnic. Výjimkou jsou ještě Letovice, tamní nemocnice je spíš léčebnou dlouhodobě nemocných. Provozní doba lékařských pohotovostí v nemocnicích je časově srovnatelná s brněnskými zařízeními.
|Zařízení
|Adresa
|Pracovní dny
|Víkend a svátky
|Nemocnice Blansko
|Sadová 1596/33, Blansko
|18:00–21:00
|08:00–16:00
|Nemocnice Boskovice
|Otakara Kubína 179, Boskovice
|17:00–21:00
|09:00–19:00
|Nemocnice Břeclav
|U Nemocnice 1, Břeclav
|17:00–22:00
|08:00–20:00
|Nemocnice Ivančice
|Široká 390/16, Ivančice
|16:00–22:00
|08:00–20:00
|Nemocnice Kyjov
|Strážovská 1247/22, Kyjov
|15:30–22:00
|08:00–20:00
|Nemocnice TGM Hodonín
|Purkyňova 2731/11, Hodonín
|17:00–22:00
|08:00–19:00
|Nemocnice Vyškov
|Purkyňova 235/36, Vyškov
|17:00–22:00
|08:00–20:00
|Nemocnice Znojmo
|MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo
|17:00–22:00
|08:00–20:00
Dětská pohotovost v Brně a skraji
Dětskou pohotovost v Brně zajišťuje Dětská nemocnice v Černých Polích. Ve všední dny poskytuje péči od 18 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin.
Ve zbytku kraje je dětská pohotovost dostupná ve všech okresních městech s výjimkou Blanska, suplují je Boskovice. Na Hodonínsku funguje nejen v Hodoníně, ale také v Kyjově. Ve všední dny je péče dostupná v rozmezí od 15:30 do 22 hodin. Výrazněji se vymyká jen Vyškov, kde je dětská pohotovost otevřena od 15:30 až do 7 hodin ráno, o víkendech a svátcích pak nonstop. Ve zbytku kraje se otevírací doba v nepracovní dny pohybuje od 7 do 20 hodin.
|Zařízení
|Adresa
|Pracovní dny
|Víkend a svátky
|Dětská nemocnice, součást Fakultní nemocnice Brno
|Černopolní 212/9, Brno
|18:00–22:00
|09:00–17:00
|Nemocnice Boskovice
|Otakara Kubína 179, 68021 Boskovice
|17:00–21:00
|09:00–19:00
|Nemocnice Břeclav
|U Nemocnice 3066/1, 69002 Břeclav
|17:00–22:00
|08:00–20:00
|Nemocnice Kyjov
|Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov
|15:30–22:00
|08:00–20:00
|Nemocnice TGM Hodonín
|Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín
|15:30–22:00
|07:00–19:00
|Nemocnice Vyškov
|Purkyňova 235/36, 68201 Vyškov
|00:00–07:00, 15:30–24:00
|Nonstop
|Nemocnice Znojmo
|MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo
|17:00–22:00
|08:00–20:00
Lékárenská pohotovost v Brně
Významná změna nastala od ledna také v oblasti lékárenské pohotovosti. Tu i nadále zajišťuje lékárna Dr. Max na rohu ulic Bašty a Masarykova u hlavního nádraží. Nonstop provoz je dočasně omezen, lékárna je nyní otevřena od 7 hodin do půlnoci. Nepřetržitý provoz by měl být obnoven 1. března.
Lékárna v areálu Dětské nemocnice na Černopolní ulici zajišťuje pohotovostní službu od 7:15 do 21 hodin. O víkendech a svátcích funguje lékárna se specializovaným sortimentem pro děti, ale i se základní nabídkou pro dospělé, od 8 do 21 hodin, s půlhodinovou polední přestávkou.
V areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je pohotovostní lékárna k nalezení v přízemí pavilonu L. Ve všední dny má otevřeno od 7 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin a následně od 12:30 do 18 hodin.
Lékárny s pohotovostí v kraji
Mimo Brno lidé najdou pohotovostní lékárny pouze v nemocnicích v Blansku a Boskovicích. Blanenská lékárna zajišťuje pohotovost ve všední dny od 7 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 19 hodin. Boskovická lékárna nabízí pohotovostní službu ve všední dny od 7 do 21 hodin a v nepracovní dny od 9 do 19 hodin.
|Zařízení
|Adresa
|Pracovní dny
|Víkend a svátky
|Dr.Max LÉKÁRNA
|Bašty 413/2, 60200 Brno-město
|07:00–24:00 (od 1. března nonstop)
|07:00–24:00 (od 1. března nonstop)
|Fakultní nemocnice Brno
|Jihlavská 20, 62500 Brno
|07:00–20:00
|08:00–12:00, 12:30–18:00
|Fakultní nemocnice Brno
|Černopolní 9, 61300 Brno
|07:15–21:00
|08:00–12:00, 12:30–21:00
|Nemocnice Blansko
|Sadová 1596/33, 67831 Blansko
|07:00–22:00
|08:00–19:00
|Nemocnice Boskovice
|Otakara Kubína 179, 68021 Boskovice
|07:00–21:00
|09:00–19:00