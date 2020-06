Záplavy lužních lesů umožní nový jez na Dyji i v létě při nedostatku vody

9:16

Zatím je možné zaplavit lužní lesy na Břeclavsku, jen když je dost vody. Nově by to mohlo být možné i v létě, kdy bývají nižší průtoky. Podaří se to díky novému vzdouvacímu jezu na Dyji a obnově slepých ramen, tůní, kanálů a také manipulačních objektů, jež vodu nasměrují, kam bude třeba.