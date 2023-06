Po pivní tramvaji mají v Brně už i kavárenskou, poslouží na večírky

Příští rok tomu bude rovných 70 let, co z Královopolské strojírny vyjela do brněnských ulic tramvaj s označením 4MT přezdívaná Plecháč. Právě tento starý vůz se nyní vrací na koleje a bude sloužit jako kavárenská nebo také takzvaná eventová tramvaj.