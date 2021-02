Brno odhaluje kryt hluboko ve skále, byl připraven i na atomový útok

14:32

Kryt Denis vyražený ve skále pod Petrovem je patrně nejbezpečnějším místem v Brně. Na tři až čtyři dny by v něm našly dočasné útočiště až tři tisíce lidí a zachránily se i v případě atomového útoku. Pokud to covidová situace dovolí, zanedlouho se do něj podívají i návštěvníci.