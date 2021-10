Brno pro Prahu zrenovuje historickou tramvaj, sloužila v Bratislavě

17:00

Do dílen brněnského dopravního podniku dnes v noci dorazila z Bratislavy historická tramvaj typu K2. Pracovníci brněnského podniku ji opraví a pak pošlou do Prahy, kde bude zařazena do provozu v rámci nostalgických jízd. Cestující by se jí měli svézt na konci příštího roku.