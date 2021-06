Agresivní řidiči na jihomoravských silnicích: najíždějí, vybržďují, křičí

Příliš mladí „zabijáci“ Extrémní nebezpečí představují především mladí řidiči. Jak ukázal průzkum agentury STEM/MARK, k agresivitě se za jízdy nechá vyprovokovat až 82 procent šoférů do 29 let. Vadí jim cyklisté, pomalejší řidiči nebo bezdůvodná jízda ostatních v rychlém pruhu. Osm z deseti občas nedodržuje povolenou rychlost. U řidičů do 24 let je navíc riziko, že způsobí nehodu, téměř dvaapůlkrát vyšší, než je průměrné číslo. Podle statistik dopravní policie v průměru 133 smrtelných nehod ročně způsobí řidiči do 30 let a téměř 18 procent všech havárií zaviní řidiči s praxí do pěti let od získání řidičského průkazu. „Mladí řidiči jsou často nevybouření, neohleduplní a přeceňují své schopnosti. Zkrátka 28 hodin jízd v autoškole z nikoho zkušeného řidiče neudělá, závěrečná zkouška může být jen dílem náhody. Umět řídit auto dopředu nestačí, šofér musí umět reagovat a být i mentálně připravený na situace, které provoz přinášejí,“ shrnul ředitel dopravní policie Jiří Zlý.