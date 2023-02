V Týně se po patnácti letech dohodli, železný most bude částečně zdvihací

Zůstává překážkou, pod kterou neprojedou velké lodě. V Týně na Vltavou dlouho řešili, jak železný most upravit, aby nakonec rozhodli, že bude částečně zdvihací. Než se ale pustí do přestavby, musí zrekonstruovat takzvaný nový most, který je důležitější pro dopravu.