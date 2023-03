Stavba horkovodu se zpozdila, teplo z Temelína začne proudit až letos

Do dokončení potrubí se pustilo po novém výběrovém řízení konsorcium ELTE/ESB, které na hotové práce navázalo na začátku loňského února.

Společnost ESB ale krátce po ukončení řízení dostala od Krajského soudu v Praze zákaz účasti na veřejných zakázkách, a to kvůli manipulaci zakázek v oboře v Lánech. Podle vyjádření mluvčího elektrárny Marka Svitáka rozsudek nemohl dostavbu horkovodu nijak ohrozit.

„Aktuálně tak zbývá dokončit necelé dva kilometry z celkových 26. Vedle pokládky potrubí pokračují práce na obou visutých mostech a obou čerpacích stanicích. Ta u Hluboké je hotová stavebně i technologicky a momentálně pokračují dokončovací práce a příprava na zkoušky. Na druhé ze stanic u krajského města pracovníci nyní montují technologie,“ popisuje aktuální stav ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Ke konci se blíží také stavebně nejnáročnější část celého projektu – dva visuté mosty, které mají dohromady přes 200 metrů. První z nich, jenž je v tuto chvíli již dokončený, vede přes přírodní biotop mezi rybníky Křivonoska a Pěnský nedaleko Hluboké nad Vltavou.

„V této lokalitě se už vše připravuje k pokládce potrubí. Téměř stejný most se nyní staví i poblíž železniční stanice Hluboká nad Vltavou. Oba úseky mají být hotové teď na jaře,“ doplňuje Zronek s tím, že základ mostů tvoří betonové pylony ve tvaru V spojené dvěma 113 metrů dlouhými lany. „Součástí konstrukce jsou i speciální větrolamy, které budou mosty chránit proti rozkmitání při silném větru,“ vysvětluje.

Přivede vodu o teplotě až 140 stupňů

Drobné zpoždění způsobila také revize již položeného potrubí po společnosti Tenza a následné opravy některých částí, například na systému detekce netěsnosti. Pokud už nyní nenastanou žádné problémy, ať už s technickým provedením horkovodu, nebo s jeho zhotovitelem, teplo by mělo začít proudit do krajského města už letos na začátku podzimu.

„Počítáme s tím, že první dodávky bychom měli dostat na přelomu září a října, bude to ale pouze v technologickém provozu, kdy budeme ještě ladit různé parametry dodávek. Od začátku příštího roku už by měl být horkovod v plném režimu a bude teplem zásobovat i domácnosti,“ přibližuje předseda dozorčí rady Teplárny České Budějovice Roman Kubíček.

Podle něj zpoždění dostavby horkovodu způsobilo problémy i samotné teplárně. Kvůli tříletému skluzu musela oproti původním předpokladům zajistit více emisních povolenek. „Ty bychom při včasné dostavbě řešit nemuseli. Naštěstí jsme povolenky nakupovali v dostatečném předstihu, kdy se prodávaly za podstatně nižší ceny, než jsou nyní na burze,“ připomíná Kubíček s tím, že tato opatření vedení zavedlo jako součást strategie pro zelené město.

Právě bezemisní dodávky tepla zmiňuje i Zronek, který odhaduje, že horkovod bude schopný pokrýt třetinu spotřeby tepla v krajském městě. „V zimě tak bude do Budějovic proudit voda o teplotě až 140 stupňů Celsia. Elektrárna by měla zásobovat zejména sídliště Šumava, Máj a Pražské předměstí. Přesnější termín prvních dodávek ale bude záviset na výsledku závěrečných zkoušek,“ upozorňuje.

S dostavbou potrubí se podle Kubíčka posílí celá městská teplárenská soustava, což lidé ocení zejména v souvislosti se zdražením plynu. „Všímáme si, že novostavby chtějí využívat centrálního vytápění, ale platí to i u starších domů, které se z plynu obracejí právě na tento způsob vytápění. Mohli bychom tak docílit toho, že v roce 2030 nebude třeba k tomuto účelu využívat uhlí,“ vysvětluje Kubíček.

Dobrou zprávou pro obyvatele Českých Budějovic je také to, že i přes problémy s dostavbou horkovodu se nemá cena tepla nijak navyšovat. Ke zdražení nicméně teplárna už dříve sáhnout musela, a to kvůli inflaci. „I tak bychom ale měli být druhé nejlevnější krajské město v republice, co se týče těchto cen,“ pochvaluje si Kubíček.